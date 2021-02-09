視察板橋車站春節疏運 侯友宜：交通非常順暢

春節來臨，新北市長侯友宜今晚至板橋車站視察台鐵、高鐵及國道客運、捷運交通疏導措施，他表示，事前已做好規畫準備，市區道路、快速道路銜接高速公路匝道口，一切交通都非常順暢，「期待所有北漂要回南部的旅客，都能平安快樂回到自己的故鄉。」

因為防疫，侯友宜今未發送福袋，透過車站廣播向民眾拜年，他也提醒返鄉團圓的民眾，不論搭乘高鐵、台鐵、客運、公車等大眾運輸交通工具，一定要全程戴好口罩並禁止飲食，還要勤洗手、量體溫，做好防疫過好年。

高鐵表示，自2月8日(週一)至17日(週三)的春節疏運期間，共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務，並做好各項防疫措施。

台鐵這次也預計加開總計263班次的列車，並祭出5項措施，包含加開樹林－花蓮復興號往返列車共28列次，2月9日和15日東部紅眼7折班車各1列次，節前和節後加開8班次東線的實名制列車和10列次的返鄉返工專車，花東地區也提供大專生7折的優惠票價。