滿滿的物資、年菜 金山獨老年假餐食不間斷

金山區公所為獨居老人送餐服務已有5年，全年無休固定每週一至五專人派送午餐及晚餐，因年節接近，擔心獨老餐食中斷，金山區長廖武輝與新生活社會福利發展促進會一同致贈愛心年菜及生活物資給區內的11位長輩，讓獨居長輩感受到愛與關懷，為寒冬注入一股暖流。

金山區長廖武輝表示，新年是闔家團圓的日子，不過獨居長輩就無法感受到團聚的熱鬧氛圍，為此除了年節前送餐，更要與送餐單位新生活社會福利發展促進會一起送上溫暖新春祝福，不僅是溫暖問候，在生活物資當中也有毛毯以及棉被、毛帽等禦寒用品，希望物資能夠讓獨老身心的暖了起來。

往年年節前送餐以餐食、年菜為主，今年區公所募集滿滿善心團體愛心物資，除了年菜相當豐盛外，另外公所更媒合民間團體加碼送毛毯、保暖衣及保暖褲等生活物資，要將年菜及物資送好送滿，讓獨居長輩感受到社會的愛與關懷，藉以暖心度過歡喜新年。