快訊

海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做發糕兼過年 貢寮獨居長輩感動迎新年

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區日照中心的長者們發糕DIY，並且為隔天生日的張楊鑾阿嬤慶生。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區日照中心的長者們發糕DIY，並且為隔天生日的張楊鑾阿嬤慶生。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區日照中心的長者們，家人在外地工作，大多獨居，農曆新年即將來到，老人家特別思念家人，為此日照中心特別在今(9)日準備發糕DIY，並且為隔天生日的張楊鑾阿嬤慶生，有同儕及護理師們的同歡，讓阿嬤感動落淚，也很感謝日照中心成為老年時的溫馨陪伴。

旺福社區長照機構主任陳薏如表示，貢寮區日照中心自今年開始提供失智失能長者照護服務，至今已招收四位老人家，目前也在積極詢問貢寮區各里的老人家身體條件，幫助獨居長者走出家門，有人看顧更加健康，今天因為年節將至，特別準備了發糕、紅豆年糕DIY，讓長者透過動手做，延緩失能並獲得成就感。

日照中心的老人家，親人多半在外地工作，從小沒機會讀書，跟世代有所隔閡，獨居在家常常想得多，日照中心的活動包括慶生與老人家聊天，可以抒發感情，也能使用舒服的長照器材，來到這裡雖然才第二個月，生日會的壽星張楊鑾阿嬤忍不住想到丈夫過世前的家庭生活，在蛋糕前落下淚來，這裡是她第二個家，讓她感覺好溫暖。

大家將攪拌好的材料，放入電鍋裡蒸，得到口感Q彈的手作發糕，吃著喜氣也甜滋滋，老人家說過年要先拿來拜拜，自己親手做的誠意十足，大家歡喜迎新年。

貢寮 獨居 阿嬤

延伸閱讀

台東警界書法家鄭世華義賣春聯 捐助聖心老人日照中心

企業志工化身愛心外送員 送年菜陪伴獨居長輩過好年

助獨居長輩過好年 汐止區長、替代役男大掃除

陳其邁慰訪送暖心福袋 獨居長輩感動

相關新聞

過年大掃除兼防疫 汐止江北里發送漂白水

就要過年了，家家戶戶忙都忙著大掃除，而今年碰上疫情，汐止區江北里辦公處也募集愛心，買了上千公升的漂白水，發送給每一戶里民，大家拿著空瓶子來裝，每一戶發送一千CC，在居家大掃除時，也不忘清潔環境兼顧防疫。

過年前愛心滿載 汐止建成里發送溫暖物資

過年前真的是愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，里辦公處也將大家集結的愛心，買了罐頭、衛生紙等生活物資，再加上靈菩寺沙拉油、麵條等等，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓他們平安過好年。

平溪南山里步道修繕 居民遊客通行更安全

平溪區南山里的大華車站附近，步道高低落差大且多年未修繕，當地居民或遊客上下坡，容易因階梯石頭脫落而發生危險，為此里辦公室提報向平溪區公所爭取經費修繕，並於去年底完工，保障南山里七鄰、八鄰的居民，或是行走幼坑步道的民眾通行安全。

做發糕兼過年 貢寮獨居長輩感動迎新年

貢寮區日照中心的長者們，家人在外地工作，大多獨居，農曆新年即將來到，老人家特別思念家人，為此日照中心特別在今(9)日準備發糕DIY，並且為隔天生日的張楊鑾阿嬤慶生，有同儕及護理師們的同歡，讓阿嬤感動落淚，也很感謝日照中心成為老年時的溫馨陪伴。

滿滿的物資、年菜 金山獨老年假餐食不間斷

金山區公所為獨居老人送餐服務已有5年，全年無休固定每週一至五專人派送午餐及晚餐，因年節接近，擔心獨老餐食中斷，金山區長廖武輝與新生活社會福利發展促進會一同致贈愛心年菜及生活物資給區內的11位長輩，讓獨居長輩感受到愛與關懷，為寒冬注入一股暖流。

捷運台北車站M2號出口新設電扶梯 今起啟用

因應高齡化社會並提供更優良搭乘環境，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口提出改善計畫，盼達成將車站出入口道路兩側，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。