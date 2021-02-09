做發糕兼過年 貢寮獨居長輩感動迎新年

貢寮區日照中心的長者們，家人在外地工作，大多獨居，農曆新年即將來到，老人家特別思念家人，為此日照中心特別在今(9)日準備發糕DIY，並且為隔天生日的張楊鑾阿嬤慶生，有同儕及護理師們的同歡，讓阿嬤感動落淚，也很感謝日照中心成為老年時的溫馨陪伴。

旺福社區長照機構主任陳薏如表示，貢寮區日照中心自今年開始提供失智失能長者照護服務，至今已招收四位老人家，目前也在積極詢問貢寮區各里的老人家身體條件，幫助獨居長者走出家門，有人看顧更加健康，今天因為年節將至，特別準備了發糕、紅豆年糕DIY，讓長者透過動手做，延緩失能並獲得成就感。

日照中心的老人家，親人多半在外地工作，從小沒機會讀書，跟世代有所隔閡，獨居在家常常想得多，日照中心的活動包括慶生與老人家聊天，可以抒發感情，也能使用舒服的長照器材，來到這裡雖然才第二個月，生日會的壽星張楊鑾阿嬤忍不住想到丈夫過世前的家庭生活，在蛋糕前落下淚來，這裡是她第二個家，讓她感覺好溫暖。

大家將攪拌好的材料，放入電鍋裡蒸，得到口感Q彈的手作發糕，吃著喜氣也甜滋滋，老人家說過年要先拿來拜拜，自己親手做的誠意十足，大家歡喜迎新年。