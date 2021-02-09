平溪南山里步道修繕 居民遊客通行更安全

平溪區南山里的大華車站附近，步道高低落差大且多年未修繕，當地居民或遊客上下坡，容易因階梯石頭脫落而發生危險，為此里辦公室提報向平溪區公所爭取經費修繕，並於去年底完工，保障南山里七鄰、八鄰的居民，或是行走幼坑步道的民眾通行安全。

平溪區南山里幅員狹長，尤其大華車站附近地形高低落差大，居民出入較不方便，早年未開通大華農路時，居民都得開鑿步道來通行，因為早年挖煤礦，留下的幼坑步道、大華步道等都可見礦業遺址，加上基隆河壺穴與群山的世外桃源景緻，吸引遊客前來尋幽。

南山里長林再來表示，因為瑞芳區三貂嶺至大華車站的馬路並未開通，有些居民、遊客會鋌而走險走鐵軌去看壺穴，但是從幼坑古道粗坑段往鐵軌方向是一連串陡坡，早年的步道為居民修築的石階，因時代久遠，很多踩踏點都已有脫落狀況，可能造成民眾的安全疑慮，為此里辦公室向區公所建議改善，在去年底已完工，也讓附近七鄰、八鄰的居民出入更安全。

基隆河在十分至猴硐段落有許多壺穴，今年初因民眾溯溪就曾發生意外，請民眾前來大華車站附近遊玩，勿嘗試戲水並小心岸邊濕滑，在鐵道附近欣賞礦村文化，古樸的咖啡館、靜謐的卸煤櫃、清脆的風鈴聲，可以徜徉都市以外的秘境風情。