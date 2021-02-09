聽新聞
test
0:00 / 0:00
平溪南山里步道修繕 居民遊客通行更安全
平溪區南山里的大華車站附近，步道高低落差大且多年未修繕，當地居民或遊客上下坡，容易因階梯石頭脫落而發生危險，為此里辦公室提報向平溪區公所爭取經費修繕，並於去年底完工，保障南山里七鄰、八鄰的居民，或是行走幼坑步道的民眾通行安全。
平溪區南山里幅員狹長，尤其大華車站附近地形高低落差大，居民出入較不方便，早年未開通大華農路時，居民都得開鑿步道來通行，因為早年挖煤礦，留下的幼坑步道、大華步道等都可見礦業遺址，加上基隆河壺穴與群山的世外桃源景緻，吸引遊客前來尋幽。
南山里長林再來表示，因為瑞芳區三貂嶺至大華車站的馬路並未開通，有些居民、遊客會鋌而走險走鐵軌去看壺穴，但是從幼坑古道粗坑段往鐵軌方向是一連串陡坡，早年的步道為居民修築的石階，因時代久遠，很多踩踏點都已有脫落狀況，可能造成民眾的安全疑慮，為此里辦公室向區公所建議改善，在去年底已完工，也讓附近七鄰、八鄰的居民出入更安全。
基隆河在十分至猴硐段落有許多壺穴，今年初因民眾溯溪就曾發生意外，請民眾前來大華車站附近遊玩，勿嘗試戲水並小心岸邊濕滑，在鐵道附近欣賞礦村文化，古樸的咖啡館、靜謐的卸煤櫃、清脆的風鈴聲，可以徜徉都市以外的秘境風情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言