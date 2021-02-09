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過年前愛心滿載 汐止建成里發送溫暖物資

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止建成里集結愛心，買了罐頭、衛生紙等生活物資，發送給需要幫助的弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供
汐止建成里集結愛心，買了罐頭、衛生紙等生活物資，發送給需要幫助的弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供

過年前真的是愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，里辦公處也將大家集結的愛心，買了罐頭、衛生紙等生活物資，再加上靈菩寺沙拉油、麵條等等，發送給需要幫助的弱勢家庭，希望讓他們平安過好年。

接近過年，建成里長黃信裕募集愛心，並且將善心人士的名單張貼在牆上，志工們不但出錢也出力，將募到的錢，買了許多物資，有白米、麵條、罐頭、沙拉油等等，都是生活上用的到的東西，另外，靈菩寺捐了白米、沙拉油。

靈菩寺副主委趙美枝表示，已經連續好幾年支持建成里歲末年終寒冬送暖，希望一點小小的心意可以幫助弱勢家庭過好年，如果民眾有困難也可以反應，會給予協助。

建成里長黃信裕指出，很感謝義工、善心人士以及店家跟靈菩寺，大家集資購買了一些物資，由義工幫忙採購，希望這些東西能夠讓我們里內有需要的家庭在過年前得到一點溫暖。

黃里長也特地頒發感謝狀，表示感謝，而針對募集到的物資，也統一發放給里內的需要幫助的人，因為，物資真的好多，當天也動員志工，幫忙老人家提送物資，而每一戶可以領到好幾大袋，還有里長準備的衛生紙、專用垃圾袋等等，讓弱勢家庭感受到滿滿的愛心與關懷。

愛心 衛生紙 弱勢家庭

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