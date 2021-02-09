過年大掃除兼防疫 汐止江北里發送漂白水

就要過年了，家家戶戶忙都忙著大掃除，而今年碰上疫情，汐止區江北里辦公處也募集愛心，買了上千公升的漂白水，發送給每一戶里民，大家拿著空瓶子來裝，每一戶發送一千CC，在居家大掃除時，也不忘清潔環境兼顧防疫。

江北里長謝祚敏說，防疫期間、也要過年了，里辦公處特別準備了漂白水，每一戶發放1000C.C.,讓里民在過年期間做一個消毒，漂白水到貨了，也發通知請大家拿著空罐來裝，過年防疫不能鬆懈。

統一發放的這一天，議員張錦豪也來關心表示防疫動起來，並且協助將25公升裝的漂白水協助裝到小瓶裡，方便民眾索取，這次每一戶可以領到1000CC，因為家裡都要大掃除，索取相當踴躍，里民說來領回去後，家裡在拖地板的時候可以消毒，對抗病毒。