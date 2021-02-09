捷運台北車站M2號出口新設電扶梯 今起啟用

因應高齡化社會並提供更優良搭乘環境，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口提出改善計畫，盼達成將車站出入口道路兩側，至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯的目標。近期捷運淡水線台北車站M2號出口，也從原本單向電扶梯改為雙向，今日起啟用，提供民眾更方便捷運設施。

捷運局指出，台北捷運每日運量近200萬人次，車站出入口暫時封閉，對通勤民眾確實造成不便，但電扶梯改善不同於一般捷運工程，整體工序繁瑣且耗時。

除了既有的電扶梯、樓梯、電扶梯機坑拆除，以及新社電扶梯安裝及測試、電纜線垃設等作業，僅能在有限施工用地中進行外，還要顧及旅客需求及壁面影響原有捷運出入口結構，部分作業須靠人力敲除、搬運，施工上比新建工程更困難。

為兼顧旅運需求及營運安全，受限於同一捷運車站，無法同時封閉2個出入口的安全考量下，須分階段進行改善作業，整體捷運初期路網電扶梯、電梯中期改善工程，預計於明年9月底全數完工，總計16站、23處出入口、4處站內月台，將新增62電扶梯及1部電梯。

整體工期部分，捷運局表示，國父紀念館站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站、善導寺站、台北車站、小南門站及江子翠站等8處車站，共有19個出入口、新增48部電扶梯，預計2022年9月全數完工。

另外，台大醫院站增設1部電梯；復興崗站、關渡站、忠義站、竹圍站、亞東醫院站及永寧站等6座車站電梯或電扶梯改善工程，共有6個出入口、新增12部電扶梯，去年9月開工，預計2021年6月全數完工。