確保新北醫護接種疫苗 26日前完成名單造冊送審

新北市今日舉辦市政會議，針對指揮中心未來將獲約20萬劑疫苗，新北市衛生局表示，會依照指揮中心訂定優先順序，讓醫護人員率先接種，預計26日前完成醫護人員名單造冊，送衛福部審核。

部立桃園醫院危機解除，衛生局長陳潤秋說，未來仍會要求新北市各醫院或診所要提升風險評估，落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）問診，且要強調整體環境清潔。

面對未來疫苗接種，衛生局指出，會依照疾管署對醫護人員的分類，將醫療機構分為設置專責病房或負壓隔離病房醫院（曾收治／已收治病人）、設置專責病房或負壓隔離病房醫院（未曾收治病人）、其他醫院及診所等3類，疫苗接種順序將依指揮中心公布辦理。

衛生局預計26日前完成轄內共54家醫院及診所等醫療機構的醫護人員造冊，完成後將送衛福部審核，等進一步接種疫苗消息公布。另外關於春節連假，陳潤秋說，會加強18家、20院區責任醫院的急診服務，並透過消息發布讓民眾知道能得到的服務，醫院一律保持24小時皆有人輪值。