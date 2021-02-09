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配合2月20日補上班日 北市公車依平日班次營運

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
配合本月20日補上班日，北市聯營公車以平日班次來營運，滿足民眾通勤需求。聯合報系資料照
配合本月20日補上班日，北市聯營公車以平日班次來營運，滿足民眾通勤需求。聯合報系資料照

春節連假，公車服務不打烊，但為讓公車駕駛與家人吃年夜飯丶陪伴家人，北市聯營公車路線11日（除夕）至16日（初五），進行春節班次調整，初六起，恢復原本服務水準；另，本月20日為補上班日，北市公運處表示，考量通勤運輸需求，北市公車以平日班次營運。

北市平日固定班次並在假日停駛的路線，11日（除夕）及2月12日（初一）維持停駛，13日（初二）至16日（初五）班次減半。捷運接駁公車班次在除夕及初一，行駛班次也會比原本的假日班次減少一半。

另外，配合2月20日星期六補上班日，北市公車（韓各線通勤專車）當日將以平日班次來營運；休閒公車及陽明山花季專車，除了108路（含區間車）、124路、130路、131路照常營運外，其餘均停駛。

公車 北市 春節

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