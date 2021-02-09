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被問趙少康宣布參選2024 柯文哲顧左右而言他

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
明天小年夜、春節連假開始，台北市長柯文哲今一早前往中山區及中正區公所，慰勞辛苦協助防疫的第一線民政同仁。記者林麗玉／攝影
明天小年夜、春節連假開始，台北市長柯文哲今一早前往中山區及中正區公所，慰勞辛苦協助防疫的第一線民政同仁。記者林麗玉／攝影

明天小年夜、春節連假開始，台北市柯文哲今一早前往中山區及中正區公所，慰勞辛苦協助防疫的第一線民政同仁。對於資深媒體人趙少康宣布參選2024總統大選，柯文哲僅表示，「先讓我解決這一場活動，下午堵麥再說！」媒體追問，趙少康說他很不錯？柯文哲則顧左右而言他，反問發問的記者，「你以前在當主播....」。

今年春節受疫情影響，台北市長柯文哲取消所有春節走春拜廟行程，不過過年前，柯也赴區公所感謝第一線民政人員的辛勞，柯文哲說，台北市的防疫工作，到目前為止，防疫戰線相當完整，尤其負責居家檢疫的民政同仁功勞最大，柯說，從統計數字，台北市中山區在12個行政區中，工作負擔最高，負責的旅館有26家，第一線民政同仁工作負擔多。

柯文哲表示，第一線民政防疫同仁有很多工作，包括發關懷包、每天的電話追蹤，甚至還有的居檢者會凹同仁幫忙送餐、倒垃圾，尤其現在防疫規定一個人住一間，同仁常會被要求幫忙，柯也向同仁表達感謝，柯說，「辛苦了，替全國民眾感謝大家的防疫貢獻。」

柯表示，台北市12區區公所的防疫工作，從統計數字看，就屬中山區負擔最高，一個區要負責26間防疫旅館，光是一月分就要追蹤3818居檢者，柯文哲表達感謝，表示「辛苦了！」

柯文哲除向同仁發放發財金，許多民政同仁也拿出柯文哲新書要求簽名、拍照，宛如是柯粉會，甚至還有同仁拿出居檢者的防疫清單，讓市長簽名留念。

台北市的居家檢疫者因過年返國，從今年1月開始持續增加，一度飆破1萬人，讓基層執行居家檢疫者追蹤關懷工作的民政基層防疫人員工作量大增，柯文哲及民政局藍世聰今特別前往中山及中正區公所，慰勞基層防疫人員。

柯文哲 北市

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