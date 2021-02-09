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春節大魚大肉不健康 營養推廣中心建議民眾均衡攝取
春節民眾經常大魚大肉吃得不健康，台東縣衛生局社區營養推廣中心營養師表示，傳統年菜高油、高蛋白質、高鹽及低纖，建議民眾補充適量蔬果，均衡攝取才能吃得健康。
國健署「我的餐盤」均衡飲食口訣選擇食物是不錯的方案：「每天早晚一杯奶，每餐水果拳頭大，菜比水果多一點，飯跟蔬菜一樣多，豆魚蛋肉一掌心，堅果種子一茶匙」。
營養師說，每餐至少攝取一個拳頭大小的水果，蔬菜量要比拳頭再多，蔬菜至少有三分之一為深色，全榖雜糧類食物也要跟蔬菜一樣多，富含蛋白質的食物每餐一個手掌心大小的分量，搭配乳品類飲料和適量堅果如腰果、瓜子、開心果，可吃得營養美味又健康。
另外，春節前選購年貨、食材盡量選擇有CAS或是TAP優良食品標章，須注意日期、外包裝完整及標示清楚，挑選肉品時要注意肉色是否為粉紅，觸摸時濕潤但不黏手且無異味，魚製品魚眼透明且濕潤圓亮，魚鰓呈鮮紅色且無腥味，以買整條魚為佳，蔬果則以在地時令作物最佳。
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