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影／新北市過年跟流行 推出洗腦饒舌MV

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）帶領市府團隊首次站上停機坪拍攝MV。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜（中）帶領市府團隊首次站上停機坪拍攝MV。圖／新北市新聞局提供

新北市今日推出具城市意象的MV「新北市做大市」，以輕快、琅琅上口曲風搭配饒舌歌曲，搭配各項重大市政建設，加上市長侯友宜帶領各局處首長熱舞，藉此推廣新北市政給民眾。

自台北縣升格新北市後已滿10年，繼去年推出以「一鏡到底」手法拍攝新春賀歲後，今年決定擴大製作音樂MV「新北市做大市」，市長侯友宜與37位主管首次登上市府大樓停機坪拍攝，結合舞蹈一同為市民獻上祝福。

新聞局長蔣志薇說，這次MV結合新北市近年重大建設與具代表性的大型活動為場景，每個場景也邀請相關局處首長入鏡，希望透過MV，宣傳新北建設與活動來行銷市政，讓市民朋友瞭解新北的蛻變。

侯友宜從停機坪俯瞰整座城市，他表示新北真的很美，看完MV還開玩笑稱大家平常煩於公務都沒時間練舞。民眾可上臉書及YouTube「我的新北市」、「侯友宜」即可收看完整版MV。

侯友宜 法拍

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