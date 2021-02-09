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趙少康爭取藍提名選總統 侯友宜：滿滿祝福

中央社 / 新北9日電

中廣董事長趙少康宣布將爭取國民黨2024總統提名初選，新北市長侯友宜今天表示，國民黨裡能做事、肯做事的人，只要有心有力願意跳出來承擔更多責任，都給予滿滿的祝福。

中國廣播公司董事長趙少康8日宣布，將爭取中國國民黨2024總統提名初選。侯友宜今天在主持市政會議後，接受媒體聯訪被詢問對此事的看法。

他說，任何人願意為國家、為社會，甚至為黨，積極努力做事，是值得肯定，也是一件好事，祝福趙少康。相信國民黨裡面能做事、肯做事的人，只要有心承擔更多的責任，都給予滿滿的祝福。

記者問侯友宜，趙少康昨天有提到，「侯友宜是很強的候選人，甚至是潛在的對手，可是，還有連任的問題」，似乎在問侯友宜要不要連任。

侯友宜重申，自己目前是新北市長，這一任任期還有兩年，要好好的做事，讓市政建設大幅改變，這是扮演各司其職的角色，為台灣盡心盡力，團結中華民國是現在每一個人應做的事情。

侯友宜 趙少康

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