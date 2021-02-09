春節仍要值班 家防社工：社會需要我們

農曆春節是家庭團聚的重要節日，但北市家防中心指出，這段時間正是家暴案發生熱期。一位連續10年值班的家防社工說，的確會難過無法與家人過節，但社會需要他們才能平安。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟說，過年期間，許多原本各自生活的親朋好友團聚在一起，容易因親密接觸、生活習慣不合產生摩擦，例如婆媳妯娌因家務分工導致衝突、父母因小孩不叫長輩而發怒等等，這類案件在非過年期間比較不會發生。

她舉例，曾經有位兒少個案的家長，因為孩子怕生、不叫長輩，就搧孩子耳光，導致孩子撞到頭部受傷送醫；還有家長因為孩子在親戚面前不聽管教，覺得面子受損，就刻意大力處罰孩子。

又例如，一對妯娌為了張羅祭祖，在廚房裡發生爭執，被害人稱嫂嫂故意拿熱湯往被害人身上倒；嫂嫂則稱是因為廚房擁擠，被害人擋路才不小心把熱湯潑灑出來。

陳淑娟表示，小年夜到初四期間的通報案件數每年都在成長，北市2015年獲報229案，到了2020年已經成長到394案；不過這不見得是壞事，細看個案的受暴史，跟10年前比起來，隱忍期越來越短，以前被害人都是被打了5年、10年才被發現，現在大多都是第一次受暴就主動通報了。

她進一步指出，通報數上升代表政府宣導「暴力零容忍」並建立友善通報機制奏效，社會開始願意討論並鼓勵被害人站出來，並代表台灣社會的性平觀念逐漸進步；且家暴案件不分性別，台北市去年成人家暴案件中，男性被害人已佔了32%。

台北市的家庭暴力暨性侵害防治中心24小時、全年無休都有接線社工負責處理通報案件，一位社工表示，她擔任接線社工的10年來，每年都「幸運地」抽到春節期間需輪值上班，確實會因為無法完整跟家人過節感到難過。

但這位社工說，換個角度想，過年遭到家暴的個案更是需要協助及溫暖，且守護城市是一個偉大的工作，警消、醫療人員都為了大家待命，「社會就是需要我們才能保護大家的平安」。

社會局長周榆修說，大家都知道警消在過年期間仍要值勤，比較少人注意到社工也要上班，他要感謝這些第一線的社工們，犧牲假期來關心最需要被關心的人，希望市民能給予這些社工們鼓勵跟掌聲，並祝福市民過個好年。