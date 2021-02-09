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疫情趨緩 新北長照機構放寬探視限制

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜認為疫情雖趨緩但仍不可掉以輕心。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜認為疫情雖趨緩但仍不可掉以輕心。記者張哲郢／攝影

全球疫情在2月份有趨緩現象，加上部立桃園醫院危機解除，新北市社會局今日宣布，放寬長照機構探視原則，人數從2人變3人，另外也取消兒童不能探視及每次探視1小時限制。社會局表示，在探視完後會要求長照機構立即做環境清潔消毒。

新北市居家檢疫人數自1月份破6千人，到春節前下降到2056人，民政局預估在春節期間就能降到1000-1200左右。

新北市長侯友宜強調，雖然居家檢疫人數有下降，但不能鬆懈，居檢關懷中心同仁在春節假期仍要負起責任把關懷與協助做到位。

另外，社會局也公布放寬長照機構探視原則，探視人數由2人變3人，並取消兒童禁止探視限制，機構可根據情況自行訂定探視時間，不必限於1小時。

社會局呼籲，建議民眾不做非必要探視，在會客區內探視人數以3人為主，若探視完全臥床者，同時間限制1組3人探視，且探視完會立即消毒才會安排下一組訪客，並要求探視原則要公告在門口以利民眾配合。

長照 春節

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