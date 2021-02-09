新北幼幼歡樂多語影音秀徵件結果出爐 孩子大秀創意

新北市教育局首辦「新北幼幼歡樂多語影音秀」徵件結果出爐，此次共有111件作品參賽，有英語、閩南語、客家語及原住民語4組，各組獎勵項目分為幼好幼讚影音獎2名、幼新幼棒創意獎1名、幼夯幼旺人氣獎1名。其中新北市立烏來幼兒園結合防疫觀念，將洗手步驟融入歌謠中，榮獲原住民語的「幼好幼讚影音獎」，讓孩子和家中長輩們在唱歌中一同洗手同時落實防疫，也達到親子互動的樂趣。

活動承辦學校重陽國小胡銘浚校長表示，多語影音秀分為英語、閩南語、客家語及原住民語4組別，其中「幼夯幼旺人氣獎」是家長最想得到的獎項，還有人主動發起社群連結，希望能讓孩子的幼兒園得票中選。這次影音秀徵件競賽藉由歌曲媒介，不但增進親子互動機會，並激發幼兒語言學習的熱情與興趣。

榮獲閩語組幼好幼讚影音獎的深坑國小附設幼兒園主任簡茉莉表示，語言學習在幼兒階段十分重要，平時幼兒園已經結合閩語進行沈浸式的教學，這次透過在地文化以及環境，結合歌仔戲將閩語融入在歌舞中，孩子學習起來更有興趣。

新北市教育局指出，幼兒園藉由影音秀的舞台以融入式方式來增進幼兒對各種語言的認識，傳承生活中的智慧與文化，並能展現國際視野及本土文化保存與推廣的積極作為，活化幼兒課程教學，創新知識應用與學習興趣，透過影音平台，讓幼兒園更能將語言融入在生活中，相信未來辦理會有更多幼兒園參與。