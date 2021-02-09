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柯文哲過年不拜廟走春 年初五空中分享阿北過年習俗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲(中)春節期間，取消走春拜廟行程，不過大年初五2月16日，將在空中陪市民過農曆新年。圖／北市觀光傳播局提供
台北市長柯文哲(中)春節期間，取消走春拜廟行程，不過大年初五2月16日，將在空中陪市民過農曆新年。圖／北市觀光傳播局提供

明天小年夜，今年受疫情影響，台北市長柯文哲春節期間，取消走春拜廟行程，不過大年初五2月16日，台北廣播電台將推出「台北進行式」節目，由北市府副發言人學姊黃瀞瑩及柯文哲市長室副主任、墨鏡哥戴于文同框主持，並邀重磅來賓柯文哲，在空中陪市民過農曆新年。

柯文哲將在節目中分享「阿北」家有趣特別的過年習俗、以及最愛吃的年菜跟零嘴。柯文哲也會許下今年的新年新願望。

北市觀傳局表示，柯文哲與黃瀞瑩、戴于文還會不藏私，向大家分享如何維持好體態的秘訣，大吃大喝之餘又可以健康開心的過新年，民眾可以鎖定台北電臺FM93.1，節目影片也將同步於台北電台YouTube頻道直播。

觀傳局表示，除「台北進行式」節目，台北電台春節期間服務不停歇，春節連假將推出「牛轉乾坤好運到‧吉祥如意迎新春」Live特別節目，於2月11日至16日周一至周五上午10時至下午5時，由電台主持人欣亞、小魚、秦浩及偉華輪番接力On Air，與聽眾分享路況、天氣及旅遊等各項最新、最即時的資訊。市府長官及議員也將驚喜獻聲，向聽眾朋友祝賀拜年。

台長陳慈銘表示，台北電台110年推出的新節目，周一至周五上午9時「早安台北-鄭師誠時間」，也推出充滿年味的精彩內容，2月11日除夕要與聽眾分享「童年記憶中的春節」，2月16日與各位「初五話財神」；周一至周五晚上6時至7時的「公民總主筆」也接力迎新年，2月12日大年初一方恩格時間邀請飛亞旅行社執行長吳昭輝，推薦台北旅行的好去處；2月15日大年初四羅際夫時間更特別邀請到爆笑賀歲國片『金不厭詐』導演王重正及演員林亭翰分享拍攝心得及趣味故事。

柯文哲 春節

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