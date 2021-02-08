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民進黨新北賀年看板亮相 凸顯0到6歲國家一起養

中央社 / 新北8日電
民進黨新北市黨部8日在街頭掛起新春賀年看板，主題是「台灣真好」、「團結防疫」，內容除祝賀大家新年快樂外，也宣導生育津貼加碼等政策。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部8日在街頭掛起新春賀年看板，主題是「台灣真好」、「團結防疫」，內容除祝賀大家新年快樂外，也宣導生育津貼加碼等政策。圖／民進黨新北市黨部提供

民進黨新北市黨部今天在街頭掛起新春賀年看板，以總統蔡英文為主角向市民祝賀新年快樂。市黨部主委何博文表示，希望藉此宣傳「0到6歲國家一起養」等育兒政策及成果。

民主進步黨新北市黨部今天在街頭懸掛的看板主題是「台灣真好」、「團結防疫」，內容除祝大家新年快樂外，也宣導生育津貼加碼等政策。

何博文表示，現今全球已開發國家皆面臨高齡化、少子化等問題，去（2020）年台灣出生兒僅16萬5000餘人，首度出現人口負成長的情形，不分中央、地方都應該正視這個問題。

他指出，為了讓民眾更了解自身權益，並鼓勵夫妻生育，市黨部今天推出看板凸顯蔡總統所提出「0到6歲國家一起養」政見，要讓更多民眾知道小英政府願意做大家的隊友，減輕新生兒家庭的負擔，「夫妻放心生育，政府會跟你們一起養」。

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