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柯文哲政策髮夾彎？ 北市擬修法放寬違建查報標準

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲上任後強力拆除新違建，如今政策大轉彎，擬修法放寬查報標準。圖／北市更新處提供
台北市長柯文哲上任後強力拆除新違建，如今政策大轉彎，擬修法放寬查報標準。圖／北市更新處提供

北市原本允許16種新違建態樣，在一定條件下，若被認定無公安疑慮，予以拍照受北市建管處列管，但不會遭查報拆除，然而，台北市長柯文哲上任後，決心大刀闊斧，要求在他任內出現的新違建，不用拍照列管直接查報拆除。如今政策髮夾彎，北市府擬修法放寬新違建查報標準，建管處表示，目前還在預告草案階段，後續還需送法務局審查，並提交至市政會議通過。

北市原允許16種新違建態樣，包含公寓大廈柵欄圍籬、空地柵欄式圍籬、柵欄式防盜窗、露天空調、屋頂空調設備、儲水器、守望相助停、碟形天線、假山水池、家畜寵物籠舍、建物外牆雨遮、無壁體花架、陽台加窗、陽台女兒牆、共同梯廳的露台、無壁體透明棚架、空地無壁體透明棚架。

柯文哲上任後，視違建為政績，規定除了柵欄式防盜窗，其餘15項列管免拆除的新違建，在他任內，也就是2015年9月1日起出現的新違建，一律查報拆除，柯還訂北市府遏止新增違章建築處理措施，自2015年9月1日起領使用執照的建物，第1季登記、買賣、移轉時，需檢附建築師3個月內無違建的證明，揚言讓違建從北市消失。

如今政策卻大轉彎，柯擬自刪其政，修法放寬違建查報標準，建管處發言人洪德豪指出，此次修法還新增陽台加窗者，原本建物外牆不允許拆除外推使用，否則將以新違建查報拆除，但考量社區自治，若其社區認為建築外觀需統一管理，經區分所有權人會議決議後，住戶可受該會議決議進行約束。

洪德豪表示，基於民生實際需求，因此近期將修法，在不妨礙公安及公共通行的情況下，逐漸統一北市新、舊違建查處標準，目前修法進度仍在預告草案階段，後續還需送法務局審查，並提交至市政會議通過。

違建 北市 柯文哲

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