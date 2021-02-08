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新北市1月物價指數出爐 肉品蔬菜漲價、鯧魚大跌

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
今年受萊豬政策影響，民眾不願購買進口豬肉，國產豬供需出現變化，造成肉品價格上漲。圖／新北市主計處提供
今年受萊豬政策影響，民眾不願購買進口豬肉，國產豬供需出現變化，造成肉品價格上漲。圖／新北市主計處提供

新北市公布1月物價指數，食材部分因受中央政策及產量供需影響，皆有所變化，其中豬肉與雞肉受到萊豬進口影響，與去年同期相比，分別成長3%、2.3%，而鯧魚則因為供應量穩定，加上需求減少，下跌9.98%；蔬菜部分則受氣候影響，產量大減，價格攀升，蘿蔔、韭菜、芥菜價格與去年同期相比分別成長8.03%、12.89%、28.93%。

春節將至，許多民眾提早採買食材，包括肉品、蔬菜、水果、海鮮，市場上價格也出現波動。

肉品部分受到萊豬政策影響出現上揚情形，許多民眾不願購買進口豬，選購國產豬，有些人乾脆直接買雞肉代替豬肉，供需出現變化，導致豬肉與雞肉分別上漲3%、2.3%。

過年許多人喜愛的白鯧則大幅下跌9.98%，一名市場漁販說，今年白鯧價格不若往年漲勢，除了供給穩定，現在很多人改到餐廳吃年夜飯，或直接訂購整套年菜回家，市場上生鮮白鯧的需求自然減少。

魷魚乾因產量減少，與去年同期相比成長0.58%；而香腸、臘肉、魷魚乾則因業者為了搶賺過年財，促銷降價，與上月相比分別跌1.45%、0.65%、0.38%。

今年受氣候影響，蔬菜產量較去年減少，年節民眾最愛的蔬菜，如蘿蔔、韭菜及芥菜，分別較去年同月漲幅8.03%、12.89%及28.93%，柑橘也漲了2.26%。不過棗子、鳳梨及蘋果因供應量較去年增加，指數與去年同月相比跌了24.62%、6.75%、0.45%。

白鯧 萊豬

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