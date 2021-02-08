感謝部桃醫護 新北4大藥業公會贈送維他命

衛生福利部桃園醫院解封，新北市4大藥業公會代表今天前往部桃送暖，致贈高單位維他命給醫護補充體力，除感謝疫情期間努力把關國門，也感謝醫護人員繼續為民眾守護健康。

新北市藥師公會理事長許有杉今天表示，衛生福利部桃園醫院歷經抗疫近1個月，終於解除危機。新北市位於桃園的鄰近，不但沒有「避桃」，這段期間新北醫護與防疫夥伴還一起並肩作戰，支援並分攤防疫壓力。

許有杉表示，感謝桃園醫院人員不眠不休，歷經堅守崗位終於解封，因此，新北市藥師公會公益事務促進委員會辦理「支持醫護防疫，送愛到部桃」活動。結合4大藥業公會代表、台灣預防保健協會理事長趙順榮等人響應。

許有杉今天下午與新北藥師公會總幹事林志成、公益委員會主委吳明慧、新北市西藥職業工會理事長郭榮木等人，一起到部桃致贈300瓶高單位維他命，希望給部桃的醫護藥師補充體力，繼續為民眾守護第一線安全。

吳明慧說，身為醫藥界的一員責無旁貸貢獻己力，感謝桃園市藥師公會理事長鄭志宏、部桃藥劑科主任吳閔雯居中協助安排，希望送暖小心意能為部桃的醫護加油打氣。

趙順榮表示，防疫是一場團體戰，也是不能輸的戰爭，民眾一定要做好個人防護，否則將如大壩潰堤，造成破口一發不可收拾。