三芝舊球場全新蛻變 「斯伯丁」籃球場啟用

偏鄉的三芝區竟然出現斯伯丁籃球場，在新北市議員陳偉杰及市議員宋雨蓁的努力下，終於說服斯伯丁願意授權，才有有「斯伯丁」籃球場，而全新的球場終於啟用，邀請到副市長謝政達與市議員們一起來進行三對三鬥牛賽開場，藉以鼓勵市民朋友多加利用這個場地，多運動多健康。

新北市副市長謝政達指出，三芝籃球場的重新啟用，全新籃球場中有新穎的知名品牌斯伯丁意象，很感謝斯伯丁來到三芝為偏鄉注入運動風氣，也期待市民朋友多運動、讓身體更健康。

其實這一座與斯伯丁聯名的籃球場得來不易，舊有球場歷經十年沒有整修，市議員陳偉杰與宋雨蓁親自聯繫多家運動品牌都遭到拒絕，最後總算說服斯伯丁願意授權，而令人感動的是，斯伯丁還捐助國際賽事專用球給三芝區的國小學童，讓偏鄉孩子得到更多的體育資源。

市議員陳偉杰說，三芝有豐富的人文景觀，因此打造觀光亮點就相當重要，很感謝斯伯丁這次的授權聯名，為三芝街頭開啟不一樣的全心風貌，不僅如此，還帶來了專用球要給三芝區內國中小的學生，豐富偏鄉教育的運動資源。

市議員宋雨蓁表示，身為原民議員，也因為原住民是遍佈各地的，因此資源挹注也不受轄區限制，應用市府的預算，讓偏鄉地區有與城區一樣的平均發展，也期盼新的籃球場落成，能夠為偏鄉三芝區帶來滿滿的熱血運動風氣。

開幕儀式中，特別請副市長謝政達、市議員陳偉杰與宋雨蓁以及體育處長洪玉玲與區長們一起來進行三對三鬥牛賽來開場，未來在擬定好球場的管理辦法後，也歡迎市民朋友們能夠多加利用，為三芝注入滿滿籃球運動風氣。