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讓偏鄉沒網路落差 觀天下有線建置高速寬頻

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
觀天下有線電視到平溪區十分老街纜線更新，提供500M的寬頻高速網路，以及最新的AI店家防護等功能。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視到平溪區十分老街纜線更新，提供500M的寬頻高速網路，以及最新的AI店家防護等功能。 圖／觀天下有線電視提供

自疫情爆發後，平溪區十分老街遊客更是少了九成多，觀天下有線電視有鑑於老街的網路線路尚未升級到高速網路，今(8)日起二天進行施工，為偏鄉地區提供500M的寬頻高速網路，以及最新的AI店家防護等功能，帶給居民、商家更好、更多的優質服務。

平溪區十分老街去年今年寒假兩樣情，自疫情爆發、鑽石公主號遊客前來十分的消息被報導後，生意維持長期蕭條，僅消費券發放時期生意稍微好轉，許多伴手禮店家都撐不下去，剩下天燈店、咖啡店、在地小吃店稍微有遊客光顧，最近寒假過年回老家探望的在地人，對這兩年的轉變都很有感。

平溪魅力商圈協會前理事長周胡桂蘭表示，最近寒假天氣好時大概一天才賺得三千，下雨時天燈店裡遲遲無法開市，店內員工也從二十多位裁員至僅剩一兩位，疫情下的十分老街，不僅遊客鬆散、悠閒愜意，更能享受瀑布等自然風光，歡迎民眾把握假期前來十分，戴上口罩安心遊玩。

觀天下有線電視公司主任江宜潔表示，觀天下有線電視為提供偏鄉地區更好的網路品質，先前因為老街人潮多不便進場施作，如今趁著老街空蕩蕩，今(8)日前來進行雙向網路重新配線，包括提升電視、網路等通訊品質，還有最新的AI店家防護功能，提供更好、更多的優質服務。

老街 平溪 寒假

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