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免人車爭道 瑞芳基隆河懸臂式步道將動工

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區龍川里基隆河岸的一坑路，經新北市議員林裔綺爭取懸臂式步道1600萬元經費即將動工，盼能串連基隆河休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍川里基隆河岸的一坑路，經新北市議員林裔綺爭取懸臂式步道1600萬元經費即將動工，盼能串連基隆河休憩空間。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍川里基隆河岸的一坑路寬度有限，居民散步常需與車爭道，易造成老人、小孩的安全疑慮，再者瑞芳國小後方已有一條步道舖面破損嚴重，因此，新北市議員林裔綺爭取懸臂式步道1600萬元經費即將動工，盼能串連基隆河休憩空間。

瑞芳區龍川里居民不少但巷弄狹窄，尤其是河邊的一坑路連接載福宮及瑞芳國小後方步道，常有民眾散步需與車爭道，而里內也缺乏寬敞的室外聚會空間，為此新北市林裔綺獲十河局及新北市高灘處評估同意，爭取經費建設載福宮至介壽橋的懸臂式步道，改善里內休憩空間不足的問題。

新北市議員林裔綺表示，懸臂式步道將分為三部分施作，首先以瑞芳國小後方介壽橋旁的步道做懸臂式延伸，到時寬度將從三米多加長至五米，增加里內休憩空間，而中段目前設有體健設施，並以緩坡銜接一坑路，而後段則將一坑路花台拆除，進行人車分道，到時候除了安全提升，舊步道坑坑巴巴的鋪面也將以新工法改善耐用度。

龍川里長賴鴻春表示，施工期間因為工程車進出，民眾車輛恐將暫時無法停放巷弄邊，工程期約九個月，請居民通行也要格外小心，而瑞芳國小後方步道也將封路動工，為防止機車行駛破壞路磚，未來也會設置身障式車阻，請機車、單車騎士繞道而行，大家一同守護美好的新建設。

瑞芳 基隆

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