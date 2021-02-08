過年好喜氣 汐止議員掃市場送紅包袋春聯

過年到了，大家不是送春聯，就是送紅包袋，而新北市議員張錦豪也應景，趕在過年前，陸續到各個傳統市場去發送春聯、還有紅包袋，吸引不少買菜的婆婆媽媽索取，現場年味十足。

就要過年了，新北市議員張錦豪第一站是前往了社后地區的金龍市場，邊走邊向大家拜個早年，也沒忘了把自己手中的紅包、春聯送出去，發給攤商祝生意興隆，民眾祝福新年快樂，沿路走沿路發，不少民眾專程停下來索取春聯，還有攤商現場就將春聯張貼在門口。

新北市議員張錦豪說，過年到了特地準備了一些春聯、還有紅包袋，春聯主打牛轉乾坤，所以，今年的吉祥話是希望扭轉過去疫情的一年，擺脫去年希望今年能夠國泰民安、風調雨順，祝福大家身體健康、新的一年過的很好。