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新繪車格惹民怨 汐止新台五路機車沒處停

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止新台五路畫了槽化線及汽車停車格，內外都有民眾停車的奇怪現象，也造成機車沒地方停。 圖／觀天下有線電視提供
汐止新台五路畫了槽化線及汽車停車格，內外都有民眾停車的奇怪現象，也造成機車沒地方停。 圖／觀天下有線電視提供

新北市府交通局在汐止新台五路過了茄苳路往汐平路方向的路邊沿線，畫了槽化線及汽車停車格，不但出現槽化線和停車格內外都有民眾停車的奇怪現象，也造成機車沒地方停，引起地方強烈反彈，經市府在會勘後，也決定進行標線調整。

汐止新台五路過了茄苳路往基隆方向，當初為了改善路肩行車危險問題，所以，市府交通局畫了槽化線及停車格，本來預計槽化線是可以提供行人通行，不過，還是停了一整排車甚至被廢棄車佔據，再加上停車格一畫，形成了路邊停了兩排車的奇怪現象。

茄苳里長葉雅惠說，里民就在投訴這個路段，連巡守隊晚上巡邏也發現到這個問題，因為如此一來機車更沒地方騎，不把路留給機車騎士，引起不少民怨。

保安里長蘇忠吉也說，大家都覺得非常危險，因為車格緊鄰車道，剝奪了機車騎士的路權。

市議員廖先翔表示，這一段路的標線在前幾天做了調整，在畫的時候民眾就有很多反彈的聲音，認為對安全有影響，所以，當下我也請市府交通局先暫緩，並且重新辦理會勘做檢討，那交通局也提出了新的方案，大家也有共識，就是把路側的槽化線去掉，然後把車格移到裡面，比較不會影響到行車的安全。

市議員周雅玲指出，雖然針對停車及交通空間做了很大的改善，不過，卻也橫生一些交通問題出來，那交通局副局長現場會勘後，也針對之前錯誤的規劃要做即時的改善，我相信除了可以避免之前設計的不當影響行安全安之外，我也期許相關單位未來在做整體規劃的時候一定要做到詳盡的判斷跟辨別後才能做設置，不要等到發生事故後再做調整，出了問題之後這都是我們不樂見的，而且也浪費公帑。

市府交通局副局長林麗珠表示，會針對現有的槽化線取消，將車格往路側搬移調整，讓現有四米寬的車道加寬到五米，增加機車可以行走的空間，維護用路人的安全，我們會儘速處理標線調整的事宜。

汐止 機車騎士

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