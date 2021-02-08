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泰板輕軌4月再送中央 浮洲站距合宜住宅僅150公尺

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北捷運局規畫在台鐵浮洲南側及中山國小附近設站，距離合宜住宅僅150公尺，服務在地居民。圖／報系資料照
新北捷運局規畫在台鐵浮洲南側及中山國小附近設站，距離合宜住宅僅150公尺，服務在地居民。圖／報系資料照

新北市府規畫「泰山板橋輕軌」路線，連接泰山、板橋、中和、土城地區，去年納入整體路網評估，送至交通部審查，預計4月完成修正後再送中央。其中因應板橋浮洲地區人口不斷增加，新北捷運局也規畫在台鐵浮洲南側及中山國小附近設站，距離合宜住宅僅150公尺，服務在地居民。

新北市捷運局去年將泰山板橋、中和公館、林口長庚醫院、淡海北側延伸等4條路廊，納入捷運整體路網評估，並於10月提送交通部審查，目前正針對交通部回覆意見進行修正，包括運量、效益、工程可行性及跨縣市整合等。

新北市捷運局表示，預計今年4月可完成報告書修正，並提報中央審查，同時也正辦理「泰山板橋輕軌」路線規畫及可行性評估，將分析土地開發效益、經濟效益及財務，待捷運整體路網審查通過後，送交中央審議。

因應浮洲地區人口不斷增加，泰板輕軌也初步規畫在台鐵浮洲站南側及中山國小周邊設站，預計設於合安路上，距離合宜住宅D棟僅150公尺，可服務在地居民，並與浮洲站轉乘，路線將配合都市計畫留設南北連貫之計畫道路布設。

新北市城鄉局表示，板橋浮洲都市計畫於2019年重啟，目前在新北市都市計畫委員會審議中，其中留設30米路廊，未來可供泰山板橋輕軌行駛，盼今年都市計畫能通過並報給內政部審議。

捷運 都市計畫 新北

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