泰板輕軌4月再送中央 浮洲站距合宜住宅僅150公尺

偏鄉的三芝區竟然出現斯伯丁籃球場，在新北市議員陳偉杰及市議員宋雨蓁的努力下，終於說服斯伯丁願意授權，才有有「斯伯丁」籃球場，而全新的球場終於啟用，邀請到副市長謝政達與市議員們一起來進行三對三鬥牛賽開場，藉以鼓勵市民朋友多加利用這個場地，多運動多健康。

2021-02-08 18:15