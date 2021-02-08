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駕駛也要過年！春節連假 北市部分公車班次減半
春假即將到來，考量連假期間民眾搭公車的需求以及兼顧公車營運效率，北市聯營公車路線於2月11日（除夕）至2月16日（初五），共計6天進行春假班次調整。
平日固定班次並在假日停駛的路線，行駛的班次會比平日少一半，若原本平日10班次，假日停車，2月11日（除夕）及2月12日（初一）維持停駛，2月13日（初二）至2月16日（初五）調整為5班次。
捷運接駁公車班次在除夕及初一期間，行駛的班次也會比原本的假日班次減少一半。北市公運處表示，春節期間若有調減或調增的北市聯營公車路線，將從2月17日（初六）起恢復原本服務水準。
另外，部分路線行駛服務將依乘客需求及行徑重要鐵、公路場站、機場、名勝古蹟、廟宇及風景遊憩區等略有不同，民眾需多加注意聯營公車業者春節班次調整公告，或電洽1999詢問，並建議搭車前可至「大台北公車網」（https://ebus.gov.taipei）查詢耕車資訊及到站時間。
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