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浮洲合宜住宅交通動線優化 侯友宜：年底完工

中央社 / 新北8日電

隨著板橋浮洲合宜住宅社區人口進住，也造成附近交通壅塞，新北市長侯友宜今天視察道路動線優化工程，要求工程年底前如期完工，以改善周圍交通銜接與車流堵塞問題。

侯友宜指出，由於浮洲合宜住宅有4000多戶，移入人口非常多，且板城路交通狀況壅塞，市府積極向公路總局爭取「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」，盼順利在112年底完工，以解決板橋華東街及台65線板橋二交流道壅塞情形。

侯友宜表示，市府為配合台65線增設上下匝道，特別編列新台幣1億8313萬元工程經費，針對板城路及湳仔溝進行單行及部分道路截彎取直的道路優化工程，目前工程進度達32%。

他表示，希望道路優化工程如期於年底完工，不僅有利未來台65線匝道完工後銜接平面道路的順暢通行，進而也能改善土城、樹林、板橋及新莊等鄰近區域的整體交通。

侯友宜 合宜住宅

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