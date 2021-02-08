葉菜盛產無處去北農拍賣嚴重大塞車 農民嘆賠錢捶心肝

農曆年前，大台北地區蔬菜需求大，但卻也因產地盛產，北農出現嚴重拍賣塞車現象。有農民投訴，一車車蔬菜北運到北農拍賣，卻因台北第二果菜市場到貨過多，未卸貨貨車不得進入市場拍賣，導致未交易蔬菜，整箱整箱被拆箱丟棄成堆，農民辛勤栽種的蔬菜變成垃圾，血本無歸，甚至還要倒貼運輸、整理及紙箱等費用，讓農民相當痛心。

農民林佳新說，北農總經理翁震炘早在20多天前，已傳訊給各產銷班，希望到貨量減少，但卻因產地滯銷，農民也沒有其他通路，只好繼續往北農送，希望能順利拍賣，但現在葉菜類價格已全面崩盤。

林佳新說，有的葉菜類，農民拍賣的價格零元，有的僅兩、三元，根本是血本無歸。至於今年葉菜類全面崩盤，主因還是因疫情，尾牙聚餐減少，加上寒害採收延後，盛產的壓力全擠到這個時候。

台北農產運銷公司主秘路全利表示，過年期間，北農蔬菜到貨量非常大，幾乎是平日的1.5至2倍的量，的確有因北農卸貨場地不足，運送蔬菜的貨車必須排隊等拍賣，甚至為讓北農場內交通順暢、不要打結，北農也必須等貨品交易結束後，才能清場，讓在外面待命的車輛進來卸貨拍賣，但更希望產地可以調節貨源到其他市場，讓供需有所調節。