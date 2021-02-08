議員媒合瀝青公司捐復康巴士 新北累計達600輛

新北市議員白珮茹響應「好日子愛心大平台」，媒合在地傳統產業合豐瀝青及大友瀝青兩家公司，今日上午捐贈1輛雙乘坐位復康巴士給新北市府。代表受贈的新北市副市長謝政達表示，新北目前累計達600輛復康巴士，其中529輛是民間捐贈，感謝各界踴躍捐輸，提供身心障礙朋友及失能長輩就醫、就學、就業所需的交通接送服務。

白珮茹表示，第一次聽到愛心大平台是從蔡淑君議員提到要捐出議會的生日禮券，身為民意代表，每天接觸士農工商、傾聽民意，了解有一些中小企業都很想行善做愛心，但不知從何做起，大平台剛好提供了一個媒合的管道。

白珮茹說，合豐與大友兩家瀝青公司都是深耕新北市30餘年的在地企業，平時從事瀝青混凝土製作生產，這次捐贈復康巴士，除了響應大平台，也希望善盡企業社會責任，回饋在地鄉親。

謝政達表示，感謝白議員媒合民間企業捐贈，聽說兩家公司還特別進口了一輛淨灘車，老闆利用假日帶著員工到北海岸幫忙淨灘做環保，回饋社會、愛護鄉土的精神令人感佩。社會局長張錦麗說，白議員106年3月也媒合金山區前農會理事長郭明煌捐贈「舞春惜食分享車」，並再捐營運費用83萬元，另也常媒合捐贈市府住警器，致贈獨居長輩，幫忙安裝宣導。