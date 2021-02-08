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新北市除夕加強垃圾收運 初一至初三採定點制

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市環保局提醒民眾留意春節垃圾清運時間及地點。圖／新北市環保局提供
新北市環保局提醒民眾留意春節垃圾清運時間及地點。圖／新北市環保局提供

新北市環保局預估春節前垃圾量將暴增，9日預計增加收運趟次，並在10日小年夜加班收運，除夕則是加強收運至18時收班；初一至初三市民若有需求，新北也提供68處定點收運民眾垃圾。

環保局預計9日針對春節垃圾清運加強，小年夜休息日也將加班收運，除夕當天還會增加收運趟次，請民眾多留意。

考量到初一至初三民眾有到垃圾需求，新北市特別設置68處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢，初四則恢復正常收運。

環保局提醒，春節期間如欲前往68處定點收運站倒垃圾，務必依規定於開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，並強調請勿贈禮或紅包予清潔隊員，以免誤觸法網。

另外若民眾要丟棄大型家具，即日起自2月11日只提供預約年後清運，環保局提醒，切勿隨意棄置大型家具，違者最高可開罰6000元。

春節 新北

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