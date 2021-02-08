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造福浮洲橋7成車流 台65新設匝道最快2023完工

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新工處預計在浮洲橋附近新建4條匝道，讓樹林民眾前往土城、板橋等地更方便。記者張哲郢／攝影
新工處預計在浮洲橋附近新建4條匝道，讓樹林民眾前往土城、板橋等地更方便。記者張哲郢／攝影

針對新北市浮洲地區壅塞問題，交通部公路總局預計於台65線近浮洲橋處新設南出、北入匝道，配合正在進行的浮洲橋下橋動線優化工程，整體工程最快2023年完工，新北市新工處預估，屆時將能造福到7成上浮洲橋轉接台65線的車輛。

公路總局與新工處自2013年推動台65線匝道增設，考量到匝道增設後的動線，率先啟動浮洲橋下橋動線優化工程，分兩部分進行，去年6月為銜接浮洲橋、新興橋與板城路一帶新建4條匝道動工，5月也會將板城路左右岸調整為單行道，耗資約1.8億。

工程重點在於改善浮洲橋下橋匝道，讓車輛不必再迴轉2次，可直接從匝道通往新闢的穿越道接往台65線，環河道路銜接台65線亦可從穿越道通行；而板城路南下、環河西路右轉車輛，在完工後也可從新匝道接到新興橋。

新工處在5月則會施作板城路左右岸雙向改單向工程，新工處長王益翔指出，會這樣規劃是希望充分利用道路容量，現在從浮洲橋下來後車流左岸比右岸多，但之後台65南出匝道增設後會卡住，才會把左右岸改成單向道。

未來台65線也將增設匝道，公路總局表示，匝道增設是運用原先要接中和支線預留的空間，會在板城路左右岸分別設置南出以及北入單向匝道，且架設後仍有連接中和支線的空間，最快2023年完工。新工處評估，通車後約7成浮洲橋車輛可藉此連接台65線，不必再迴轉2次或繞遠路從華東路上快速道路。

然而台65線增設匝道工程動工日期還未定，公路總局解釋，先前招標已經流標3次，已經有修改預算核定中，預計5月中旬決標，最快6月底開工。立委張宏陸認為，既然要做給廠商的預算也該拿出誠意，才會有人願意投標。

另外，在浮洲橋下橋動線優化工程完工後，會有一段時間台65線新匝道尚未蓋好，用路人仍得從縣民大道上台65線。立委羅致政質疑，在這段過度期間，縣民大道匝道口必須乘載來自板橋市區、華東路與浮洲橋的車輛，擔心壅塞情形更嚴重。

對於立委意見，王益翔回應，增設匝道招商確實有困難，但並非預算問題，而是缺少鋼構建材，許多民間工程也碰到類似狀況；至於優化工程完工後到增設匝道的過渡期，他認為不必太擔心，原本縣民大道就有乘載浮洲橋的車流，現在道路拓寬又把匝道截彎取直，不至於讓塞車更嚴重。

浮洲橋下橋動線優化工程完工後，民眾可藉由浮洲橋下穿越道接往板城路右岸。記者張哲郢／攝影
浮洲橋下橋動線優化工程完工後，民眾可藉由浮洲橋下穿越道接往板城路右岸。記者張哲郢／攝影
新工處處長王益翔說明未來浮洲橋銜接台65線的動線。記者張哲郢／攝影
新工處處長王益翔說明未來浮洲橋銜接台65線的動線。記者張哲郢／攝影
侯友宜（中）視察浮洲橋下橋動線優化工程進度。記者張哲郢／攝影
侯友宜（中）視察浮洲橋下橋動線優化工程進度。記者張哲郢／攝影

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