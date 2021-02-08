新北這82條路紅線夜間可停車 增1180格停車位

新北市都會區人車數皆高居全國之冠，停車位一位難求，新北市交通局陸續盤點現有道路的車流及車道配置，目前共開放82條停車需求高的路段，實施紅線夜間彈性調整開放時段性停車，全長計7079公尺，相當約1180格汽車停車位。

新北市交通局交通管制工程科長陳建成指出，交通局自105年起針對外側車道寬度5公尺以上，車輛停放不影響消防安全及行駛順暢的原則下，實施紅線夜間22時至翌日7時彈性調整開放時段性停車，各路段開放停車時間及範圍依現場標誌為準。

目前實施紅線夜間開放停車地區和路段共有新店區民族路、中興路、安康路3段；淡水區中山北路1段、新興路、新民路；三峽區復興路、介壽路1段、大學路；永和區仁愛路202巷、環河東路4段、永平路；中和區成功路、景平路、景新街；三重區三和路4段、五華街；板橋區文化路1段、2段、大華街、民生路3段、英士路、漢生東路、華江一路、大仁街、民權路；汐止區建成路57 巷、新興路、水源路1段、新台五路2段；新莊區中平路、中正路、中環路、昌隆路；泰山區新北大道和瑞芳區中央路、三爪子坑路、一坑路等共82條路段。

陳建成表示，未來將持續針檢視人口密集的市區幹道，並請警分局協助提報停車需求高的地點，在路寬夠、不會影響行車安全前提下，針研擬增加紅線夜間停車路段。

另外，去年11月起針對各主要幹道和托老中心、養護中心、銀髮俱樂部、長青學苑等高齡化場所以及學校周邊等42條路段，也畫設了黃線或家長接送區，共計可提供約126格臨停車位，滿足接送長者、幼童及商家臨停裝卸貨的需求。

交通局長鍾鳴時強調，新北市「路外為主、路邊為輔」的停車政策沒有改變，開放紅線時段停車是為了深夜空間資源合理共享，除了興建路外停車場、增加路邊停車位，公有停車場並實施30分鐘內免費措施，用路外空間吸納臨時停車需求。