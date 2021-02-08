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年節將至 北市環保局加強公廁巡檢稽查

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
環保局也呼籲，公廁管理單位應加強公廁環境消毒作業，並提升公廁環境消毒頻率，進一步確保疫情期間環境衛生，讓民眾出外時，也能安心使用公廁。圖／北市環保局提供
環保局也呼籲，公廁管理單位應加強公廁環境消毒作業，並提升公廁環境消毒頻率，進一步確保疫情期間環境衛生，讓民眾出外時，也能安心使用公廁。圖／北市環保局提供

農曆年節將至，因應公共場所人潮多，北市環保局將針對民眾出入頻繁的公共場所公廁，加強巡檢及稽查作業，重點區域包括交通場站、觀光景點、人潮聚集處、大型營業場所等公共場域公廁。

近期因新冠肺炎疫情嚴峻，新增不少本土病例，北市環保局提醒，民眾勿掉以輕心，需力行「防疫新生活運動」，如廁勤洗手並保持如廁社交距離、佩戴口罩。環保局為改善使用坐式馬桶衛生疑慮，北市列管公廁的坐式馬桶廁間，也已全數設有「馬桶坐墊紙或坐墊消毒液」及設置感應式水龍頭等貼心設施。

環保局也呼籲，公廁管理單位應加強公廁環境消毒作業，並提升公廁環境消毒頻率，進一步確保疫情期間環境衛生，讓民眾出外時，也能安心使用公廁。

環保局表示，根據去年11月18日環保署公布民眾對公廁滿意度的調查，就公廁整體滿意度及清潔維護滿意度，台北市居於六都之首，達到9成以上，北市府持續落實公廁巡檢及稽查工作，並督導公廁管理單位提升轄管公廁清潔維護品質，以提供民眾優質貼心的如廁品質。

環保局也提醒，環保署為提升全國公廁環境整潔，去年10月已函釋，公廁潔淨與公共衛生有關，公廁管理單位應善盡清潔與維護之責，經環保機關稽查認有髒污或廢棄物未清除，將符合違反「廢棄物清理法」第11條第1款情形，並依同法第50條第1款規定查處告發；呼籲各公廁管理單位應隨時維持轄管公廁內部清潔，提供民眾一個不髒、不濕、不臭的如廁環境。

因應公共場所人潮多，北市環保局將針對民眾出入頻繁的公共場所公廁，加強巡檢及稽查作業。圖／北市環保局提供
因應公共場所人潮多，北市環保局將針對民眾出入頻繁的公共場所公廁，加強巡檢及稽查作業。圖／北市環保局提供

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