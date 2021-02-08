鼓勵長者踏出家門 信義區首創「銀光漢堡 憶起動手做」

根據台灣失智症協會統計，截至去年4月台灣失智症人口已逾29萬人，約每100人就有1人罹患失智症，失智症不僅對病患造成影響，也增加家庭及社會壓力及負荷。為提供高齡長者生活品質，並鼓勵失能及失智長者走出家門，北市信義區健康服務中心結合義信區五全里及摩斯漢堡永吉店資源，首創「銀光漢堡 憶起動手做」活動，讓長者及照顧者初步了解長照C級巷弄站服務課程，達到在地、健康、有尊嚴老化生活。

根據2019年北市老人生活狀況調查結果顯示，北市60歲以上具生活自理能力者，約有8％屬於宅老族，65歲以上有9%；獨居者屬宅老族群比率相對更高，有13%獨居長者表示，會因擔心跌倒使從事活動受到限制，隨年齡增加呈現遞增趨勢，而長輩知道社區照顧關懷據點的比率不到4成。

長者久坐、缺乏外出動力或機會，長期下來恐面臨肌力流失，增加跌倒風險；長輩更恐因害怕跌倒而自我限縮活動行為及空間，導致沒朋友、不想出門。信義區健康服務中心主任周真貞指出，長照資源雖能減輕家庭照護，但要讓失能、失智長者出門參加活動，「距離」、「被標籤化」對許多家庭而言仍具挑戰性。

為了讓失能、失智長者能踏出家門，信義區健康服務中心結合在地資源與五全里及摩斯漢堡舉辦「銀光漢堡 憶起動手做」活動，內容除有健康促進課程及諮詢外，也讓長者穿上摩斯店員制服角色扮演，由店內員工陪同長者DIY銀光漢堡，製作屬於自己的營養健康餐點，達到青銀共融、長者及家庭照顧者都能得到協助及服務。

90歲的失能黃奶奶日常生活都需家人代勞，外出也需輪椅代步，因此變得不愛出門，家屬表示，參加這次活動後，奶奶每次看到自己製作漢堡的照片，就會高興向家人分享那天她做的漢堡非常好吃。

另有85歲林阿嬤的女兒表示，媽媽被診斷失智後，家人因擔心走丟，加上她對不熟悉的環境會感到不安，大部分時間都待在家。參加銀光漢堡活動後，媽媽變得很開心且願意外出在社區活動，過程中也增進母女間感情。

五全里長吳秀好說，許多家庭因害怕被貼標籤而不敢參加社區活動，此次銀光漢堡活動除讓長輩開心，也了解失智、失能者不是只能待在家，踏出家門除可預防失能，也可促進身心健康，盼此服務模式能推廣至其他里鄰，共同建造失智友善社區。

隨著新冠肺炎疫情升溫及春節假期將至，許多社區關懷據點課程暫停，職能治療師鍾孟修表示，在家期間也可日本學習訓練療法「動手、動腦、動手」三元素，家人可與長者在年節期間，共同DIY、聊傳統過年點滴、編織裁縫等。透過手作預防大腦退化。