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台東縣府呼籲惜食 春節期間發起「零剩食」運動

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
春節廚餘必增加，台東縣府發起「零剩食」運動呼籲愛食惜食。圖／縣府提供
春節廚餘必增加，台東縣府發起「零剩食」運動呼籲愛食惜食。圖／縣府提供

春節是遊子返鄉家人團聚的重要日子，但卻常吃不完食物造成浪費，台東縣春節後廚餘量都會比平日增加，去年1月就比前年12月增加近1成。縣政府發起「零剩食」運動，鼓勵民眾春節期間吃多少煮多少，在外吃多少點多少，適量飲食讓身體更健康，也減少廚餘垃圾。

台東縣環保局統計，前年12月全縣廚餘量有465.37公噸，但去年1月逢春節假期，廚餘量增加到509.4公噸，約增加9.6%，往年春節當月廚餘量也都會明顯增加，因此今年春節前決定發起「零剩食」運動。

縣長饒慶鈴說，採買時就要有零剩食觀念，買到足夠分量即可，如果春節期間採購過多食材或煮食太多，建議妥善保存後分餐食用，外食最好當場吃完，因為最新鮮最好吃，有剩食可打包後帶回加熱食用。

環保局也表示，已請業者配合春節期間從源頭減量，妥善計算食材使用量，避免產生剩食。

春節 剩食 廚餘

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