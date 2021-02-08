台中暫定古蹟「天外天」未請照擅拆除 市府開罰

台中市東區復興路「天外天劇場」部分所有權人向市政府申請拆除執照，因資料不全未通過，卻擅自拆除，遭市府都市發展局裁罰1萬元並勒令停工。都發局表示，若再擅自復工且經制止不從，將依建築法移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

天外天劇場位於東區的電影院和劇場，日治時期1936年3月啟用，該劇院建築建造是由當年仕紳吳子瑜出資，原台灣總督府技師齋藤辰次郎負責設計建造；2014年被台中市政府列為暫定古蹟，現仍屬於私人財產，2020年再次被文化部指定為暫定古蹟，去年底行政院訴願會撤銷文化部處分，2021年所有人逐步拆除建築。

都發局表示，「天外天劇場」部分所有權人日前向都發局申請拆除執照，經審核因所有權人同意及書件資料不全已退件，至今仍未補辦程序。

都發局指出，所有權人在無拆除執照下擅自拆除，市府日前已裁罰1萬元並勒令停止拆除，2月4日複查發現仍在施工，已立即制止並再次發文勒令停工，若有擅自復工且經制止不從者，將依建築法第93條移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

都發局說明，「天外天劇場」未領有拆除執照，擅自拆除，導致建築物體傾頹。都發局要求劇場所有權人立即採取必要安全防護措施，確保鄰近住戶及往來行人之公共安全。

都發局重申，建築物所有權人如欲拆除房屋，應依法向主管機關申請拆除執照後才可施工，擅自拆除將依法重罰並要求依規補辦拆除手續。