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部桃危機解除不能鬆懈 侯友宜：別掉以輕心

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）今日視察浮洲橋路線改善工程。記者張哲郢／攝影
新北市長侯友宜（左）今日視察浮洲橋路線改善工程。記者張哲郢／攝影

中央流行疫情指揮中心部長陳時中昨日稱部立桃園醫院危機已解除，民眾可安心過年，新北市長侯友宜今日受訪則認為不能鬆懈，防疫期間別掉以輕心，春節仍得避免前往過度人潮擁擠的地方，以免成為防疫漏洞。

侯友宜稱，在部桃危機這段期間，新北市也清空很多病床協助部桃病患轉入，尤其是在桃園發生的事，新北不會置身事外。

解除部桃危機後，侯友宜說，防疫期間不能掉以輕心，應該用更嚴謹的態度來面對，希望疫情不但能有效壓制，更重要是防堵再擴散，讓台灣沒有疫情發生，才是大家全力以赴的目標。

部桃事件後緊接迎來春節連假，侯友宜表示，防疫還算是高峰期間，希望春節民眾可以少去人潮擁擠的地方。至於少了人潮是否影響商圈及風景區的生意，侯友宜回應，只要防疫做到位，生意不至於受到太多衝擊，盼商家在防疫跟生意中能取得一個平衡。

侯友宜 部桃

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