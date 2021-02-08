疫情衝擊社福捐款志玲姐姐也響應 北市溫馨年菜不縮水

再過幾天就過農曆年，為讓低收獨居長輩及弱勢家庭過好年，北市社會局今年再度與民間團體合作，推出「溫馨年菜、愛心快遞」活動。今年將送出1821分溫馨年菜，比去年增加211分，由北市12區社工及70多位民間團體志工，今天起，將愛心年菜送到獨居長輩及經濟弱勢家庭手中。

台北市副市長黃珊珊表示，今年北市府送年菜活動已是第13年舉辦，今年的年菜贈送對象，包括531位低收入獨居長者、及1290戶經濟弱勢家庭，親送長者的年菜包括何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕、及干貝長年菜。另外，有素食需求長者，也設計素食年菜時供長輩選擇。

黃珊珊說，今年除了年菜外，中視慈善愛心基金會也提供低收獨居長者每人1000元紅包，中華民國紳士協會及財團法人無子西瓜社會福利基金會則是動員志工及車輛，除12區社工、還有70位民間團體志工加入送年菜行列。

至於名模林志玲的「志玲姊姊慈善基金會」，今年也是第10年加入愛心年菜行列，出席溫馨年菜記者會的林志玲父親林繁男說，獨居長輩自己在家過年很寂寞，不過透過愛心年菜，可以讓他們感受溫暖，林志玲每年也都相當支持送年菜活動，年年都做愛心。

社會局長周榆修表示，的確從去年開始，因新冠肺炎疫情衝擊產業，民眾及企業經濟大受影響，募款難度增加，但需要幫助的民眾需求卻增加，所幸今年北市府仍多募得近百萬元款項，今年將送出1821分溫馨年菜，比去年增加211分，今天就會送到獨居長輩及經濟弱勢家庭手中。