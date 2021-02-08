北投士林科技園區 福國路及北士科二期預計明年完工

台北市政府近年來大力推動「北投士林科技園區」，打造結合生產、生活、生態等功能完整的科技園區，為了解園區工程情況，台北市長柯文哲近日率市府團隊前往視察北士科園區階段性工程亮點及效益，並期勉施工團隊如期如質完工。

北市新工處工務科長蕭志龍指出，為解決「福國路延伸工程」及「北投士林科技園區區段徵收公共工程」施工期間，洲美里9、10鄰民眾通往「承德路」及「洲美快平面道路」的聯外交通問題，分別於2019年11月完成北側便道開放通行、2020年7月完成南側便道開放通行，提供當地民眾方便且舒適的出入道路。

蕭志龍表示，北士科公共工程二期工程，以及位於北士科園區內將連接洲美快速道路的福國路工程二期工程，目前施工進度均如期推動中，福國路工程完工後將紓解士林北投交通問題，而北士科公共工程二期將完善北士科園區公共基礎設施，相關管線下地進共同管道整合，提升維修便利性，並減少道路重複挖掘。