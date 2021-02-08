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年後防疫旅館恐倒閉潮？ 黃珊珊：業者退場隨時都可以

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天表示，防疫旅館進場困難，不過業者要退場，隨時都可以，還是看業者對市場評估，不是北市府決定市場，而是市場決定市場。記者林麗玉／攝影
台北市副市長黃珊珊今天表示，防疫旅館進場困難，不過業者要退場，隨時都可以，還是看業者對市場評估，不是北市府決定市場，而是市場決定市場。記者林麗玉／攝影

春節返鄉潮，防疫旅館大爆滿，台北市的防疫旅館數已衝到103家、7千多房，不過檢疫者在過年前將陸續解禁，過年期間，檢疫旅館的訂房率僅剩二成，北市旅館公會理事長韋建華認為，業者年後如果未改回一般旅宿，撐不下去的可能有倒閉潮。台北市副市長黃珊珊今天表示，防疫旅館進場困難，不過業者要退場，隨時都可以，還是看業者對市場評估，不是北市府決定市場，而是市場決定市場。

黃珊珊說，受新冠肺炎疫情影響，國際觀光客進不來，台北市的旅館業營運受到很大影響，北市府輔導旅館業者轉作防疫旅館，至於是否作為防疫旅館，業者要進場比較困難，但退場隨時都可以，就看業者自己的評估。

黃珊珊表示，由於目前的防疫需求，仍是要求居家檢疫者須一人一間，黃認為，防疫旅館需求還是存在，所以不是北市府決定市場，而是市場來決定市場，只要有邊境管制政策，防疫旅館就會有需求，但若業者要退場，北市府都尊重。

黃珊珊說，目前暸解，大部分旅館業者還是希望繼續做防疫旅館，因至少有一定的需求數量，國旅則是要碰運氣，各自都有各自的市場，北市府只希望疫情快點結束，讓大家恢復正常生活。

北市 防疫旅館 黃珊珊

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