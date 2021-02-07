不想當天龍人！台北市人口外流 1月跌破260萬大關

台北市民政局統計，北市人口外流，2021年1月人口數為259萬7635人，跌破260萬大關。民政局指出，這是因北市居住成本高、「北北基桃」共同生活圈逐漸形成及疫情影響社會增加。

根據台北市政府民政局發布的各行政區戶籍人口數、戶數統計表，今年1月台北市總人口數共259萬7635人，跌破260萬大關。另外，北市2020年人口數為260萬2418人，低於1997年的259萬8493人，創23年新低。

台北市民政局人口政策科科長吳重信今天表示，戶籍設在台北市的人口雖減少，但觀察台北捷運運量以及上班時間車流量，在台北市工作、生活的人口並沒有減少，這代表北市人口負成長最大的原因是交通發展漸趨完善。

吳重信說明，捷運路網完善、台鐵捷運化等軌道建設做完後，「北北基桃」共同生活圈正逐漸形成，台北市居住成本的確比新北、基隆、桃園高，許多人寧願以交通成本取代居住成本，住在台北市周邊、但在台北市生活。

他指出，民政局針對2019年及2020年的人口資料分析，發現台北市移出人口大部分是搬遷到新北市汐止、新店、三重等軌道建設剛發展成熟區域，推測這些人口就是選擇搭捷運或台鐵到台北市生活。

吳重信表示，北市人口負成長與新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情也有關係，台北市過去每年約有2萬多名社會增加人口是來自海外歸國市民，去年旅居海外國人因疫情無法回台，台北市社會增加因此減少約1萬人。

吳重信坦言，這是個複雜問題，台北市作為國家首都，本來就必須負擔更多醫療、交通等建設成本，導致居住成本較高，這是先天不足。

不過，北市府正試圖以後天努力方式讓居住成本下降、吸引年輕人定居，例如興建社會住宅、建立青年創業基地等，這些政策雖無法立竿見影，但市府會持續努力。