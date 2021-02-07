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動保志工彩虹河濱公園丟廚餘餵犬隻？ 民眾看了流口水

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾陳情動保志工在河濱公園餵食流浪狗，造成當地環境髒亂不堪。圖／北市動保處提供
有民眾陳情動保志工在河濱公園餵食流浪狗，造成當地環境髒亂不堪。圖／北市動保處提供

北市府打造動物友善空間，開放內湖區彩虹河濱公園給結紮後的流浪犬野放，並允許志工餵養，卻讓河濱公園變成隨意丟棄廚餘之地，要求針對動保團體餵食流浪犬有更完善的規範及管理。對此，北市動保處表示，實地查看後並無上述情況，但以加強巡邏，並要求餵食志工遵守「乾淨餵食計畫」。

北市議員汪志冰指出，民眾陳情彩虹公園開放給經結紮後流浪犬野放後，允許相關動保團體派遣志工提供食物餵養，但有志工卻把河濱公園當作丟棄廚餘的地方，孳生蚊蟲更引發鼠患。

地方陳情，彩虹公園為當地民眾運動、休憩、賞花熱門地點，但志工在該地點餵食流浪犬，對於來往河濱公園的民眾恐有危險，加上志工隨意丟棄廚餘作為犬隻食物，嚴重破壞環境衛生，盼有更完善的規範及管理。

對此，北市動保處表示，過去也曾接獲不少民眾類似的陳情及反應，但幾次派員前往現場查看都無「丟棄廚餘」現象，甚至發現志工餵食流浪犬的食物，熱騰騰、美味程度「連一旁民眾都想吃」。

動保處指出，由於市區公園幾乎被貓及人類占據，多數流浪犬都聚集在山上或河濱公園，因此，北市府與動保團體合作，看到哪裡有流浪犬就補回結紮，再放回原地方讓犬隻回歸原本生活環境。

為了不讓結紮後的犬隻自生自滅，市府去年起推出「乾淨餵食計畫」，要求動保團體志工餵食流浪犬時，須定時、定點，且承裝食物的容器需有架子，並在餵食1至2小時後回到餵食點清理環境，若有不遵守的志工會派員前往輔導，目前輔導過的志工已無再犯問題。

動保處表示，除了與動保團體合作餵食經結紮的野放流浪犬，北市也在內湖潭美街設置2座「潭美毛寶貝快樂公園」，以及在至善公園等3處設置狗狗活動區，預計今年3月也將在中正及北投地區各再增設1處狗狗活動區，積極推廣動物友善空間。

流浪犬 北市 結紮

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