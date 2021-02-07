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中正河濱網球場運動者多 隨意停車引發居民不滿

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中正區河濱公園網球場供不應求，民眾要求增設4球場滿足運動需求。圖／北市體育局提供
中正區河濱公園網球場供不應求，民眾要求增設4球場滿足運動需求。圖／北市體育局提供

中正區河濱公園為當地民眾運動休憩熱門地點，但北市議員徐立信接獲陳情表示，河濱公園有6面網球場，但其中2面租借給建國中學，讓一般民眾只有4面網球場能使用，盼能增設網球場以滿足民眾需求；另，不少民眾人士前往河濱公園運動，卻因周遭沒有停車場，又無大眾運輸可以抵達，只能將私人交通工具隨意停放在附近住家周遭，造成住戶困擾，盼市府能劃設停車場，解決停車需求。

徐立信指出，中正區河濱公園運動人士眾多，其中愛好打網球的民眾反映，河濱公園6面網球場，其中2面平日租借給建國中學使用，導致一般民眾僅有4面網球場可輪流使用，希望在網球場周邊廣大空地再增設4面網球場，滿足網球愛好者的需求。

另外，河濱公園除了網球場外，也設有壘球場、兒童運動遊樂場等，但球場周邊都沒有設置停車格，也無大眾運輸可直接到達，前往運動的民眾只能將私人運具隨意停放在周邊住戶附近，造成當地民眾困擾，建議市府能在球場旁邊劃設停車格，解決前往運動民眾停車問題。

北市體運局運動設施科股長陳紅瑄表示，目前中正區有6面網球場，其中2面在周一到周五白天主要為建國中學校隊選手訓練使用，其他時段則是開放租借。但考量當地民眾均已現場排隊為主，不上網預約，體育局無數據可參考，近期已派員巡邏觀察，並將與地方進行討論，另外也有民眾希望可增設籃球場，目前均在規畫中。

針對河濱公園球場旁邊劃設停車格部分，北市停管處長李昆振表示，目前河濱公園堤內僅設有自行車道，提外車道及人行道無法直接進入堤內，若直接延伸堤外車道及人行道恐阻礙到自行車路線。

李昆振表示，河濱公園附近有幾個停車場，但與河濱公園有些距離，且部分堤內道路僅設置樓梯，對身障者較不友善，目前中正橋在改建中，可研議一併檢討、改善越堤道路是否延伸至堤內，屆時再來討論球場周邊停車格的劃設。

北市 停車場

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