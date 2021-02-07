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心道法師、僧團和幼兒誦「楞嚴咒心」 祈願平安過好年

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
靈鷲山心道法師及僧團法師齊誦〈楞嚴咒心〉，為第一線工作者加油打氣，祈願疫情消弭。圖／靈鷲山提供
靈鷲山心道法師及僧團法師齊誦〈楞嚴咒心〉，為第一線工作者加油打氣，祈願疫情消弭。圖／靈鷲山提供

新年防疫優先，靈鷲山除了做好基本防疫工作，並拍攝「攜手防疫過好年」、「琅琅童音祈誦楞嚴咒心」2支影片，為所有在第一線默默辛苦執勤的工作者加油打氣，祈願疫情消弭，全球無災障。

靈鷲山表示，大家歡喜過農曆年，在疫情中堅守崗位，默默付出的醫護人員，就像在黑暗中的螢火蟲，點亮著社會，不求回報、無私奉獻，守護健康、守護愛。

靈鷲山發起「心靈防疫不打烊，楞嚴咒心挺醫護」活動，1月28日、2月5日分別到新北市貢寮衛生所、桃園市政府，致贈〈楞嚴咒〉平安掛軸及平安御守，對醫護人員表達敬意和謝意。近日又拍攝2部影片，號召全民一起防疫，並為第一線工作者加油打氣。

在「攜手防疫過好年」影片中，心道法師及僧團法師齊誦〈楞嚴咒心〉，製作平安御守，具善念善行，自然諸事平安順利，歡迎民眾新春到靈鷲山走春，安心禮佛沐佛恩。

「琅琅童音祈誦楞嚴咒心」影片由育苗幼兒園與靈鷲山合作，孩子們開心持誦〈楞嚴咒心〉，希望大家身體健康，早日回到安全環境中，更祈願疫情早日消弭，堅守崗位的醫護人員平平安安。 

靈鷲山心道法師說，防疫期間，全民發心持誦〈楞嚴咒心〉挺醫護，一起以善業相應，多行善造福，多做好事、多講好話、多起善心，用正念驅除病毒驅除負能量，轉動共業災難，扭轉地球災劫，消弭災難，世界平安。

靈鷲山心道法師及僧團法師齊誦〈楞嚴咒心〉，並製作平安御守，為第一線工作者加油打氣，祈願疫情消弭。圖／靈鷲山提供
靈鷲山心道法師及僧團法師齊誦〈楞嚴咒心〉，並製作平安御守，為第一線工作者加油打氣，祈願疫情消弭。圖／靈鷲山提供
靈鷲山與育苗幼兒園合作，安排孩子們持誦〈楞嚴咒心〉，希望大家身體健康，早日回到安全環境中。圖／靈鷲山提供
靈鷲山與育苗幼兒園合作，安排孩子們持誦〈楞嚴咒心〉，希望大家身體健康，早日回到安全環境中。圖／靈鷲山提供
靈鷲山與育苗幼兒園合作，安排孩子們持誦〈楞嚴咒心〉，希望大家身體健康，早日回到安全環境中。圖／靈鷲山提供
靈鷲山與育苗幼兒園合作，安排孩子們持誦〈楞嚴咒心〉，希望大家身體健康，早日回到安全環境中。圖／靈鷲山提供

疫情 法師

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