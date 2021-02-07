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用路人注意 水源快速道路往中正橋年後封匝道

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
考量中正橋改建工程，原先水源快速道路往中正橋匝道將自2月20日封閉到明年底。圖／新北市工務局提供
考量中正橋改建工程，原先水源快速道路往中正橋匝道將自2月20日封閉到明年底。圖／新北市工務局提供

由雙北合力進行的中正橋改建工程在去年9月底完成首座橋墩及鋼梁吊裝後，正準備施做台北端上橋引道，自2月20日起將封閉台北市水源快速道路往中正橋方向匝道至明年底，用路人須改走泉州街匝道至汀洲路或福州街，再轉重慶南路3段上中正橋。

新北市新工處用地科長李方谷表示，中正橋改建工程預估耗資22億改建，新北市出資8億，執行則由台北市負責，自2019年5月開工後主要都以台北端工程為主，新北端多半做一些基礎或前期規劃。

目前工程進行到台北市重慶南路3段東側平面道路整建工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設作業，力求達成明年12月新建橋梁主線道通車的目標。

李方谷說，屆時如期啟用後，會有一段時間新舊橋同時有車通行，會逐步調整新橋統一通行方向去走，把舊橋拆除。

為方便施做新橋引橋墩柱，台北市水源快速道路往中正橋方向之匝道口預計於2月20日起正式封閉施工至明年底，建議民眾提前改由泉州街匝道至汀洲路或福州街，再右轉重慶南路3段上中正橋。

另外，現場1月30日起圍設中正橋下方水源路外側分隔島施工區域，並封閉部分車道進行施工，分別於白天封閉水源路一線慢車道；23時至5時則增加封閉水源快速道路往北一線快車道，施工封閉期間將維持至少一車道通行，用路人無須改道通行，預計於今年4月底完成施工，恢復兩線車道。

圖示「X」即為水源快速道路往中正橋封閉的匝道。圖／新北市工務局提供
圖示「X」即為水源快速道路往中正橋封閉的匝道。圖／新北市工務局提供
中正橋目前正進行河中段施工便橋及鋼支堡打設作業，力拚明年12月新橋主線道通車目標。圖／新北市工務局提供
中正橋目前正進行河中段施工便橋及鋼支堡打設作業，力拚明年12月新橋主線道通車目標。圖／新北市工務局提供

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