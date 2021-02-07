用路人注意 水源快速道路往中正橋年後封匝道

由雙北合力進行的中正橋改建工程在去年9月底完成首座橋墩及鋼梁吊裝後，正準備施做台北端上橋引道，自2月20日起將封閉台北市水源快速道路往中正橋方向匝道至明年底，用路人須改走泉州街匝道至汀洲路或福州街，再轉重慶南路3段上中正橋。

新北市新工處用地科長李方谷表示，中正橋改建工程預估耗資22億改建，新北市出資8億，執行則由台北市負責，自2019年5月開工後主要都以台北端工程為主，新北端多半做一些基礎或前期規劃。

目前工程進行到台北市重慶南路3段東側平面道路整建工程，與河中段施工便橋及鋼支堡打設作業，力求達成明年12月新建橋梁主線道通車的目標。

李方谷說，屆時如期啟用後，會有一段時間新舊橋同時有車通行，會逐步調整新橋統一通行方向去走，把舊橋拆除。

為方便施做新橋引橋墩柱，台北市水源快速道路往中正橋方向之匝道口預計於2月20日起正式封閉施工至明年底，建議民眾提前改由泉州街匝道至汀洲路或福州街，再右轉重慶南路3段上中正橋。