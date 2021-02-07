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年前市場爆人潮 侯友宜：鼓勵外帶、網購 減少人潮流動
新北市長侯友宜今天前往汐止區金龍公有市場視察防疫作為，考量疫情嚴峻，且年節前人潮會湧入市場，希望攤商和民眾都要配合防疫；侯也鼓勵消費者外帶，鼓勵網購，減少市場人潮流動。
新北市政府市場處表示，去年爆發疫情後，市場處就輔導各地公有市場進行清潔消毒、出入口管控、戴口罩，以及鼓勵設置食品遮罩、取消試吃等相關防疫措施。為了減少人潮聚集，同時輔導攤商加入蝦皮及PChome「來新北逛菜市」網路商城，多一處銷售平台，並讓民眾在家也可輕鬆買菜。
侯友宜今天上午10點到汐止中興路旁金龍市場，宣導攤商落實戴口罩、設置食品遮罩等防疫措施。視察過程中，侯友宜以身作則，全程以拱手代替握手，希望全體民眾共同防疫。
侯友宜說，農曆過年前很多民眾會到市場購買年菜，希望民眾買年菜的時候配合防疫。今早到金龍市場，民眾進入前手部要噴酒精消毒、量體溫及戴口罩。如果沒有口罩，市場管理單位會提供，防疫措施做的很到位。
侯友宜表示，市場處鼓勵外帶，鼓勵網購，目的是希望減少人潮流動。所有的防疫要求，都是為讓消費者保有防疫觀念。新北市13家公有市場防疫措施都已改善，希望以防疫為優先，又能讓大家在春節賺大錢。
金龍市場自治會長劉定煌說，去年接獲市府要求落實防疫相關措施，自治會就全力配合防疫，不少攤商也自主提供酒精消毒，加強防疫。市府輔導成立「金龍市場網路商城」專屬網購平台，已在這波疫情衝擊中發揮助益，配送範圍包含汐止、南港及內湖區，讓顧客不出門也能買到新鮮食材。
市場處指出，傳統市場雖受疫情衝擊，但也可趁此機會提升自我競爭力。市府去年向中央爭取約3140萬補助費用，加上市府自籌款，共投入約4488萬元，改善新北市13座市場設施和設備，提升整體環境。未來還會持續輔導及改造市場，提供民眾更舒適的採買環境。
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