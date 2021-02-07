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國家級警報最大受害者？ 寶可夢阿伯72支手機狂響

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
今日凌晨地震發生時，國家級警報連傳10多封，寶可夢阿伯陳三元多支手機狂響，他因為沒什麼感覺，便邊玩邊關通知。圖／民眾提供
今日凌晨地震發生時，國家級警報連傳10多封，寶可夢阿伯陳三元多支手機狂響，他因為沒什麼感覺，便邊玩邊關通知。圖／民眾提供

台灣東部今日凌晨1時許發生規模6.1地震，其中新北市震度達到3級，而家住在土城的「寶可夢阿伯」陳三元將72支手機架在腳踏車上，當時所有手機因收到國家警報通瘋狂震動，他花了整整15分鐘才將手機通知全部關掉，讓網友笑稱他可能是這次國家警報最大受害者。

台灣宜蘭東部海域今日發生1時36分地震，震央約在宜蘭縣政府東方85.1公里處，地震生度達112公里，宜蘭震度為4級、新北市達到3級，中央街連發出10多則通知，驚醒許多民眾。

陳三元平時都將72支手機架在腳踏車上，到處抓寶，也因此成知名人物，發生地震後網友開始討論，這次國家級警報連環爆最大的受害者可能就是「寶可能阿伯」陳三元。

陳三元表示，地震發生時，自己正好在抓寶，這時手機突然狂響，震動連連，他趕緊一支一支按掉，但因為警報實在太多，他乾脆一邊玩一邊關掉警報。

陳三元指出，當時手機警報出現他才知道有地震，但其實自己並沒有什麼感覺，地震也沒有造成什麼災害，所以沒有太過憂心，晚上仍然安穩入睡。

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