北市農、漁產運銷公司、環南綜合市場 9日起交通管制

再過幾天就是春節年假，民眾開始前往各大市場、商場採買年貨，台北市萬華警分局為維護春節前萬大路、富民路的農、漁產運銷公司，及環河南路、西藏路環南綜合市場周邊車流順暢與採購人潮的交通秩序，將從2月9日至11日每日5時至12時止，規劃車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及前往該市場供銷、採買駕駛人，配合各項交通管制措施。

管制措施如下：

一、台北農產運銷公司供貨車輛，將依序自環河快速道路光復橋起北向南靠右側堤防旁車道，及水源快速道路富民路匝道橋下起南向北靠右側車道停靠排隊，聽從該公司駐衛警指揮，採總量管制，進入公司卸貨。

二、台北漁產運銷公司供貨車輛，將依序自水源快速道路南向北萬大路出口匝道下坡處靠右側車道停靠排隊，聽從該公司駐衛警指揮進入公司卸貨。

三、要前往農、漁產公司採買的民眾車輛，請停放華中河濱公園內停車場（內有3000餘停車格位）。

四、富民路管制禁止車輛進入，請行駛富民路上水源快速道路車輛改道行駛。

五、前往環南綜合市場採買車輛，可停放在環南中繼市場新大樓內停車場（內有998餘停車格位），現場設有停車指示標誌，請依該市場工作人員指示前往停放。

萬華警分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，並加強取締、拖吊違規停車，以維護春節前夕的交通秩序與順暢，警方呼籲要採買年貨的民眾儘量搭乘公車（至果菜市場站）前往，自行駕車者，請遵照指揮人員指示，切勿違規停車，以共同維護周邊交通秩序與順暢。